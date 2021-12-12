Рабочий погиб при обрушении породы в тувинском руднике

Несчастный случай произошел в подземном руднике горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения Тувы. В результате обрушения породы погиб один человек. Об этом сообщили в местном отделении прокуратуры.

Правоохранители начали проверку инцидента, который привел к гибели шахтера. В ходе следственных мероприятий будут установлены обстоятельства и детали трагедии, пишет ТАСС.

«По предварительным данным, 11 декабря 2021 года в Тоджинском районе Тувы в подземном руднике горно-обогательного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения произошло обрушение породы (падение крупногабаритного камня)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В момент обрушения под землей находились пять рабочих. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, добавили в прокуратуре.