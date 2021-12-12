Путин рассказал о своей работе таксистом в период перестройки СССР

Президент России Владимир Путин в начале 90-х годов прошлого века был вынужден пробовать себя в разных профессиях. Это произошло на фоне распада Советского Союза.

Конец прошлого века стал для России переломным моментом, отметил ведущий программы «Вести в субботу». По его словам, россияне оставались без работы из-за закрытия предприятий и массовых сокращений. Поэтому у людей не оставалось иного выбора, как искать альтернативные способы заработка. Все «отчаянно пытались выжить».

Подобная участь не обошла и Путина. Президент в эфире телеканала «Россия-1» признался, что некоторое время подрабатывал частным извозом, чтобы прокормить двух детей.

«Приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но это тоже было», — отметил Путин в выпуске передачи.

Глава государства некоторое время назад рассказывал, что хотел навсегда остаться в Северной столице и был готов к любой работе. Но позже долг перед семьей заставил принять его выгодное предложение из Москвы.