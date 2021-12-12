Вучич сообщил о новых поставках российского комплекса ПВО «Панцирь-С1М» в Сербию

Батарея российского комплекса противовоздушной обороны «Панцирь-С1М» в скором времени прибудет в Сербию. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в эфире канала TV Pink.

Россия поддерживает военно-техническое оснащение Сербии с 2018 года. Белграду уже было передано четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Раньше же, как отметил сам Вучич, страна располагала нерабочей техникой в очень малом количестве, поэтому поддержка Москвы оказала очень большую помощь.

«Раньше у нас было в резерве четыре бомбардировщика "Орао" [Соко J-22], сейчас у нас их 10, и работаем еще над 4+4, чтобы было 18. Но сильнее всего укрепляет [оборону] ПВО, достаточно сказать, что у нас две батареи "Панцирь-С1" и прибывает еще одна батарея "Панциря", самого нового, модернизированного ["Панцирь-С1М"]», — сообщил президент Сербии.

Министр Сербии Александр Вулин также отметил, что боеготовность армии страны находится на хорошем уровне благодаря сотрудничеству с Россией. При этом он также указал на пользу проводившихся совместных учений.