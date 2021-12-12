Аудитория WSJ обрушила шквал критики на заявившего об «агрессии» России профессора Хартвелла

Статья профессора Кристофера Хартвелла об уровне связей между РФ и США была встречена волной негодования со стороны американской аудитории газеты Wall Street Journal.

Автор в своем материале утверждает, что Запад «приносит Киев в жертву» Москве. Хартвелл также настаивает, что РФ и ее внешняя политика якобы несут опасность для мирового сообщества. В конце профессор заявил о необходимости всем странам «выступить единым фронтом против России».

Статья Кристофера Хартвелла для Wall Street Journal была неоднозначно встречена читателя самого издания. Многие американцы обратили внимание, что материал несет большое количество дезинформации.

«В этой статье довольно много ложной информации», — написал один из читателей. «Байден ничего не может сделать. Путин знает, что Байден либо блефует, либо бросается пустыми угрозами», — отреагировал юзер. «Только психи могли расширить НАТО до самых границ России... », — подметил другой.

Предупреждения о «российской угрозе» неоднократно звучали в западных странах. Кремль на этот счет уже не раз отвечал, что Россия не несет угрозы ни для какой страны.