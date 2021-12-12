Трамп огорчился из-за некомпетентности Байдена на онлайн-саммите с Путиным

Президент США Джо Байден продемонстрировал свою некомпетентность на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Так считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп признался, что следил за онлайн-саммитом лидеров США и России. Однако увиденное повергло его в печаль. Трамп добавил, что «даже обсуждать не хочет некомпетентность Байдена».

«Я смотрел его с Путиным на днях. И я был очень печален», — отметил экс-президент США в ходе митинга сторонников.

Онлайн-переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря, они продолжались более двух часов. В рамках беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, реализацию минских договоренностей, стратегическую стабильность, кибербезопасность и двусторонние дипломатические проблемы. По итогам встречи президенты поручили своим командам продолжить общение по обсуждаемым направлениям.