Джулиан Ассанж перенес инсульт во время пребывания в лондонской тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт на фоне стресса, вызванного судебными разбирательствами со стороны США, пишет Daily Mail со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.

Это произошло 27 октября, когда Ассанж выступал в Высоком суде Лондона по видеосвязи. Моррис считает, что причиной инсульта стали сильный стресс и общее ухудшение здоровья основателя WikiLeaks.

После произошедшего состояние Ассанжа лишь усугубилось. Сейчас у него опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и симптомы неврологического повреждения. Врачи назначили пациенту МРТ и лекарства против инсульта. В британском минюсте не стали комментировать эту информацию.

В минувшую пятницу Апелляционный суд Англии и Уэльса одобрил апелляцию Минюста США по делу об экстрадиции на американскую территорию основателя WikiLeaks Ассанжа. В ближайшее время дело вернут в Вестминстерский магистратский суд, который ранее отказался выдавать заключенного Вашингтону из-за риска его самоубийства.