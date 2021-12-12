Депутат ГД Миронов: за групповое избиение нужно сажать на пять лет в тюрьму

Участников группового избиения нужно наказывать лишением свободы сроком на пять лет. Такое заявление сделал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Пост депутата Госдумы в соцсетях связан с недавним инцидентом, который произошел в подземном переходе у Комсомольской площади в Москве. Три жителя из Кемерово избили мужчину. По факту драки возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

«Очередное массовое избиение... На сей раз русские били русского. Опять "хулиганка". Подонки отделаются штрафом. За групповое избиение надо наказывать пятью годами тюрьмы карать надо публично», — заявил Миронов в социальных сетях.

После драки подозреваемых забрали в полицию. Правоохранительные органы опубликовали видео с допроса злоумышленников. Один из них утверждал, что инцидент произошел «из-за провокации». По информации следствия, пострадавший вступился за молодую пару.