Трое жителей Карелии стали жертвами возгорания в жилом доме

Возгорание произошло в жилом доме на территории Медвежьегорска. Жертвами происшествия стали три местных жителя, сообщила пресс-служба регионального отделения Следственного управления Следственного комитета России.

Известно, что пожар произошел в ночь на 11 декабря. Возгорание началось в одной из квартир жилого дома в городе Медвежьегорске в Республике Карелия. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, передает РЕН ТВ.

Во время тушения огня спасатели обнаружили на месте происшествия три тела. На данный момент установлена личность только одного из погибших, им оказался мужчина 1977 года рождения. Сотрудники спецслужб проводят выяснение всех подробностей и обстоятельств произошедшего.

Ранее еще один пожар произошел в доме Степанова по улице Константина Заслонова в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба городского МЧС, возгорание началось в двухэтажном доме, где проходит капитальный ремонт.