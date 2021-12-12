Депутат Рады Совсун раскритиковала Зеленского за безответственную позицию по Донбассу

Слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу проведения референдума в Донбассе являются безответственными. Такое заявление сделала депутат Верховной рады от партии «Гoлoс» Инна Совсун.

Ранее украинский лидер предположил, что всенародное голосование по поводу статуса региона может стояться. По его словам, аналогичный процесс может пройти и в Крыму, а также допустил «прекращение войны в целом».

«Безусловно, я и партия "Гoлoс" относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Это совершенно безответственно со стороны власти», — сказала Совсун в интервью телеканалу «Украина 24».

За свой президентский срок, по мнению депутата, глава государства не предложил никакой конкретики по разрешению кризиса в Донбассе. Все, что Зеленский говорил, является разрозненными идеями, которые не содержат в себе конструктива. Ни народу, ни международным партнерам не было предложено никакой стратегии по этому вопросу, добавила парламентарий.