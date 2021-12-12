ДНР отчиталась о размещении тяжелого вооружения Украиной в населенных пунктах Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) привезли в Донбасс танки, минометы и разместили их в подконтрольных населенных пунктах. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР (НМ ДНР).

Среди тяжелой военной техники были выявлены минометы «Василек» и танки Т-80. Вместе с тем силы народного ополчения перехватили у линии разграничения беспилотный аппарат 54-й бригады ВСУ «Валькирия».

«Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах», — заявил представитель НМ ДНР.

Обнаруженный дрон приземлили в районе шахты «Октябрьская». По данным оборонного ведомства Донецкой Народной Республики, с помощью этого беспилотника украинские силовики проводили разведку и готовили план по обстрелу территории, подконтрольной ДНР. Одной из целей, по данным оборонного ведомства, должна была стать Городская больница № 21.