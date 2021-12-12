Очередной прорыв трубы в Петербурге произошел на Лиговском проспекте

Прорыв трубы пожарного водопровода произошел в Петербурге на Лиговском проспекте, где за коммунальные услуги отвечает УК «Экосити».

В результате коммунальной аварии водой затопило дворницкую, паркинг и прилегающую территорию 132-го дома. Из-за поднявшегося пара сработала сигнализация, отключились лифты. Вместе с тем включилась система дымоудаления, которая заблокировала двери подъезда.

По сигналу тревоги на место происшествия выехали пожарные. Однако они не смогли провести оперативную проверку помещения, так как в помещении дворницкой все было завалено картонными коробками УК «Экосити». Местные жильцы неоднократно жаловались на захламление, но управляющая компания предпочла игнорировать их.

Авария на Лиговском проспекте стала очередным показателем халатной работы коммунальщиков и администрации Петербурга, возглавляемой Александром Бегловым. Например, накануне в Подъездном переулке прорыв трубы с горячей водой проломил асфальт. Возможно, если бы власти города тщательно следили за работой ЖКХ, которые обязаны обеспечивать комфортное и безопасное проживание людей, то подобных проблем можно было бы избежать.