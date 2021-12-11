Украинский посол Мельник призвал не ждать военной помощи от канцлера ФРГ Шольца

Позиция нового канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно предоставления военной помощи Украине уже разочаровала посла Андрея Мельника. Об этом он заявил в беседе с ZN.UA.

Предыдущее немецкое правительство отказалось передавать Киеву вооружение, чтобы укрепить обороноспособность ВСУ. Официальных объяснений не было, но были переданы так называемые неформальные сигналы. По словам дипломата Мельника, продажа оружия может спровоцировать военную эскалацию на линии разграничения.

«Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена», — отметил украинский посол.

При этом, продолжил Мельник, Украина не теряет надежды, что Германия пересмотрит свою позицию по данному вопросу. Кроме того, Киев и в дальнейшем попытается убедить Берлин, что вооружение стране нужно вовсе не для провокаций, добавил посол.