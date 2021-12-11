Юристы российского правозащитного Фонда борьбы с репрессиями расследуют дело о смерти 29-летнего британца Марка Калверхауса, погибшего во время незаконного заключения. Об этом сообщили представители организации.

Молодой британец был найден сотрудниками тюрьмы Вудхилл 23 апреля 2019 года в бессознательном состоянии в изоляторе. Калевраух оказался в особой камере из-за произошедшей накануне драки с другим заключенным. Надзиратели, не должны были помещать британца в одиночное помещение из-за его склонности к суициду.

Коронер, проведя собственное расследование, постановил, что надзиратели нарушили ряд правил по отношению к погибшему. Выяснилось, что Калверхаус в момент самоубийства не должен был находиться в изоляторе.

Юристы Фонда борьбы с репрессиями, созданного при содействии российского бизнесмена Евгения Пригожина, уверены, что британец погиб из-за произвола правоохранителей. В связи с этим правозащитники организации обратились к властям Великобритании с просьбой оценить действия тюремных надзирателей.