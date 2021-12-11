Глава бандформирования RADA перебрасывает афганских наемников и оружие в Ливию

Лидер ливийского бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра при поддержке Анкары продолжил переброску афганских наемников в Триполи. Последний рейс с ними приземлился в Ливии 4 декабря.

Турция совместно с лидером бандформирования RADA Абдом аль-Рауфом Карра активно перебрасывает наемников и оружие из Афганистана в Ливию. Источники сообщают, что 4 декабря в Триполи прибыл рейс авиакомпании Rada Airlines, вылетевший из Афганистана с неустановленным грузом. Однако в ливийской воздушной гавани его встретили турецкие спецслужбы, как передает Федеральное агентство новостей.

Указанная авиакомпания при этом зарегистрирована в Белоруссии и обслуживает международные грузовые чартерные рейсы. Однако в Ливии самолеты Rada Airlines далеко не редкие гости, как и в других неспокойных регионах. Израильское издание Haaretz еще в 2018 году указало на причастность авиакомпании к контрабанде оружия на Ближнем Востоке. Rada Airlines отметилась даже в Мьянме.

Flight of interest: notorious "Rada Airlines" ????????EW-450TR, one of the 2 worldwide civil active Il-62s, did a flight from ????????#Larnaca, #Cyprus to ????????#Misrata, #Libya earlier today, returning now.



This aircraft has previously also been used for COVID-19 relief flights.#RDA2530 pic.twitter.com/twq7On1izO — Gerjon | חריון (@Gerjon_) March 20, 2021

По данным источников, авиакомпания принадлежит лидеру RADA, а тот поддерживает с Анкарой крайне тесные связи. В подконтрольном его группировке аэропорту Митига несут службу турецкие военные, а сам Карра принимал участие в обучении сирийских наемников.

Ливийская общественность уверена в том, что Турция не прекратила переброску в страну боевиков и оружия и в том, что на борту очередного Rada Airlines в Триполи прибыли афганские наемники. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в Триполи уже дислоцировано не менее 18 тысяч боевиков. При этом Турция завезла их в страну на тех же рейсах, на которых обязалась эвакуировать своих наемников.