Лидер ливийского бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра при поддержке Анкары продолжил переброску афганских наемников в Триполи. Последний рейс с ними приземлился в Ливии 4 декабря.

Турция совместно с лидером бандформирования RADA Абдом аль-Рауфом Карра активно перебрасывает наемников и оружие из Афганистана в Ливию. Источники сообщают, что 4 декабря в Триполи прибыл рейс авиакомпании Rada Airlines, вылетевший из Афганистана с неустановленным грузом. Однако в ливийской воздушной гавани его встретили турецкие спецслужбы, как передает Федеральное агентство новостей.

Указанная авиакомпания при этом зарегистрирована в Белоруссии и обслуживает международные грузовые чартерные рейсы. Однако в Ливии самолеты Rada Airlines далеко не редкие гости, как и в других неспокойных регионах. Израильское издание Haaretz еще в 2018 году указало на причастность авиакомпании к контрабанде оружия на Ближнем Востоке. Rada Airlines отметилась даже в Мьянме.

Flight of interest: notorious "Rada Airlines" ????????EW-450TR, one of the 2 worldwide civil active Il-62s, did a flight from ????????#Larnaca, #Cyprus to ????????#Misrata, #Libya earlier today, returning now.



