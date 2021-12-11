Двухчасовые переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена не принесли полезных плодов американской стороне. Об этом написали журналисты газеты New York Post.

Американские журналисты считают, что Путин использует в интересах России слабости Соединенных Штатов. Саммит 7 декабря был, своего рода, состязанием. В этом поединке выиграл российский лидер, пишут СМИ.

Однако этому способствовал и сам Байден. Авторы материала назвали его публичное выступление после диалога с коллегой ужасной ошибкой. Таким образом он лишил козыря собственное государство, процитировали коллег журналисты «ПолитРоссии». Президент объявил, что Вашингтон не будет отправлять на Украину военных для противостояния с РФ.

«Однако Байден отказался от ценного инструмента – стратегической двусмысленности», — рассказали в прессе.

Как отмечают журналисты, американский лидер мог бы не озвучивать это решение. Так, предполагают они, Байден вывел бы Путина из равновесия и заставил бы его гадать, как поступят США.

Ранее политический аналитик Стефан Корнелиус назвал обсуждение безопасности европейских государств Путиным и Байденом подарком для России. Эксперт считает это унижением для государств ЕС. Ведь диалог о членах коалиции проходил без их присутствия.