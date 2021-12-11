Пожар вспыхнул в находящемся на реставрации доме Степанова в Петербурге

Сотрудники МЧС получили сигнал о возгорании на улице Константина Заслонова. В дальнейшем выяснилось, что огонь охватил дом Степанова, находящийся на реставрации.

К приезду спасателей пламя распространилось на площади 8 кв. м. Борьбу с огнем ведут 15 человек.

Отметим, что недавно в Петербурге загорелся доходный дом, расположенный на Суворовском проспекте, 43-45. Эксперты ранее не раз говорили, что губернатор Петербурга Александр Беглов должен серьезно заняться проблемой старых культурно-исторических зданий. Сейчас они часто горят и постепенно разрушаются.