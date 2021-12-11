Baijiahao: Россия вовремя распознала настойчивые попытки США заманить ее в ловушку

США подготовили для России две опасные ловушки, однако Вашингтону не удалось обвести Москву вокруг пальца. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao, которых цитирует «ПолитРоссия».

Аналитики обратили внимание, что сегодня в американском обществе наблюдается раскол, а потому администрация президента Джозефа Байдена стремится всячески отвлечь внимание мирового сообщества от внутренних проблем за счет жесткой внешней политики.

«Пентагон объявил врагом номер один Россию. Для Вашингтона Москва — глобальный конкурент, а потому Белый дом использует все имеющиеся в его арсенале инструменты, чтобы одержать верх в этом противостоянии», — рассуждают эксперты.

Для этого Вашингтон расставил для Москвы сразу две «ловушки» в разных концах света —Индо-Тихоокеанском регионе и Восточной Европе. Что касается первого региона, то, с одной стороны, США регулярно проводят масштабные военные маневры с участием Японии, с другой — создают новый военный альянс AUKUS совместно с Францией и Австралией.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

«После вывода войск с Ближнего Востока [из Афганистана] именно Тихоокеанский регион стал главной мишенью Соединенных Штатов», — убеждены китайские обозреватели.

Не менее опасным направлением американской политики выступает Украина, которую Белый дом периодически «подначивает» к рискованным действиям. Полностью полагаясь на поддержку американских коллег, Киев делает опрометчивые шаги и только усиливает напряженность.

В пример авторы статьи привели инцидент с украинским кораблем «Донбасс», который приблизился к Керченскому проливу в тот момент, когда Джо Байден и президент РФ Владимир Путин вели переговоры в формате видеоконференции.

«Это была явная военная провокация против России», — не сомневаются аналитики.

Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Более того, со стороны Нового Света все чаще звучат опасения о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Однако Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и указывала на «опасные попытки» освоения территории этой страны со стороны НАТО.

«США пытаются выставить Россию неким военным преступником, а себя представить в образе хранителей мира. Однако истинные планы Вашингтона уже ни для кого не секрет. Соединенные Штаты все чаще проводят крупномасштабные военные учения вблизи российских границ, продвигают расширение НАТО на восток. Налицо попытка заманить РФ в ловушку, раздробить ее и ослабить», — указали в издании.

Впрочем, несмотря на давление Запада, Москва твердо держит удар и не сдается под натиском всевозможных провокаций, не сомневаются обозреватели. По мнению аналитиков, сегодня Россия выступает главным противовесом гегемонии США, а потому мир должен оказать ей поддержку.