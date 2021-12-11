Госдеп: помощник Блинкена в декабре совершит рабочий визит в Москву и Киев

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев в период с 13 по 15 октября. Об этом сообщили в американском Госдепе.

Донфрид совершит поездку в Москву и Киев с целью встретиться с должностными лицами. Она намерена обсудить увеличение военного потенциала России и усиление обязательств Вашингтона в отношении территориальной целостности Украины.

После помощник госсекретаря планирует отправиться в Брюссель для консультаций с партнерами по НАТО и ЕС, уточнили в ведомстве.

«Затем Донфрид отправится в Брюссель (Бельгия) 15-16 декабря, чтобы провести консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС по поводу усилий по поиску дипломатического решения(ситуации на Украине. — Прим.ред.)», — заявили в Госдепе.

Ранее представитель Госдепартамента сообщил о прогрессе по ситуации с выдачей дипломатических виз. Стороны достигли предварительных договоренностей по российским въездным визам для сотрудников американского внешнеполитического ведомства.