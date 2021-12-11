«Ударит по всем». В Европе не разделили желания США отключить Россию от SWIFT

В США и Евросоюзе все чаще звучат призывы отключить Россию от международной системы платежей SWIFT, однако подобную риторику разделяют далеко не все. Некоторые европейцы уже начинают подсчитывать вероятные убытки от столь опрометчивой идеи, передает портал Baltnews.

Ранее стало известно о том, что Вашингтон и Брюссель рассматривают возможность ввести санкции против России в случае ее «вторжения» на Украину. Меры предусматривают, в том числе, ограничение на обмен валют и могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

При этом заместитель помощника министра обороны США в 2001–2005 годах Ян Бжезинский и вовсе предложил отключить Москву от SWIFT на несколько дней в целях «профилактики». По его словам, для сдерживания России необходим комплексный подход.

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«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию от SWIFT в плане предупредительного удара», — заявил он.

Впрочем, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung убеждено, что подобный шаг со стороны США «ударит по всем». Автор статьи Томас Гучкер напомнил, что эта мера уже применялась в отношении Ирана, несмотря на сопротивление европейцев.

«С 2012 и до начала 2016 года обмен данными с тридцатью иранскими банками был прерван ввиду санкций Евросоюза, введенных из-за атомной программы Ирана. Расчеты за поставки нефти шли в долларах, но у экспортеров больше не было доступа к платежной системе. Помимо этого, оказались невозможны поставки иранской нефти в ЕС и в Америку», — объяснил Гучкер.

На этом фоне ЕС приступил к разработке альтернативной системы платежей — Instex, однако разработка потерпела неудачу. То же самое может произойти и в случае отключения России от SWIFT.

ФБА «Экономика сегодня» /

Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров убежден, что новые экономические санкции со стороны США — не более, чем фантастика.

«Есть мировая экономика, мировая платежная финансовая система, она подобного не выдержит, потому что Россия — огромная страна, большой партнер многих других государств. Я не представляю, как в чемоданах и в сумках для челноков немцы, допустим, будут возить деньги в Россию за поставленный газ», — отметил Джабаров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о возможном отключении России от платежной системы «информационной истерикой».