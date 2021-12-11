Глава Приднестровья Красносельский назвал неправомерным запрет Молдавии на въезд россиян

Отказ Молдавии впустить в страну российских наблюдателей является недопустимым и противоправным. Так считает глава Приднестровья Вадим Красносельский.

Политик обсудил этот вопрос на встрече с политологом Ричардом Хьюбертом Бартоном, который приехал из Польши.

«Особенно циничным видится происходящее с учетом того, что инциденты фиксировались в том числе в День прав человека — международное сообщество отмечает эту дату 10 декабря», — сообщили в пресс-службе Красносельского.

Ранее пограничная полиция Молдавии отказалась пропустить через кордон российского политолога и доктора наук Наталью Нарочницкую, члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, представителя Общественной палаты РФ Владимира Журавлева и еще нескольких человек.

В Приднестровье 12 декабря пройдут президентские выборы. Россияне должны были работать в группе наблюдателей.