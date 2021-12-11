Аналитик Корнелиус: Байден преподнес Путину подарок и унизил Европу

Президент США Джо Байден, сам того не осознавая, преподнес России идеальный подарок. По мнению политического аналитика Стефана Корнелиуса, он унизит Европу.

По словам эксперта, президент РФ Владимир Путин ждал такого подарка 20 лет. Лидеры во время дистанционных переговоров 7 декабря обсудили европейскую безопасность. Они затронули такую важную тему без участия представителей стран Европы. Стороны хотят продолжить переговоры по этому вопросу, сообщает «ПолитРоссия».

«Если этот план будет реализован, Европейский союз должен подготовиться к огромному унижению: конференции по безопасности европейских стран — без участия европейского сообщества государств. Такое путешествие во времени ведет прямо в послевоенные времена, прямо в период холодной войны», — написал немецкий журналист в публикации для издания Süddeutsche Zeitung.

По мнению аналитика, всего одно мероприятие поможет России превознестись на мировой арене. Шаг Джо Байдена одновременно подчеркнул исключительную значимость Москвы и понизил роль Евросоюза. Брюсселю ничего не останется, как смириться с этим, резюмировал аналитик Стефан Корнелиус.