Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде профинансируют за счет бюджетного кредита

Средства из федеральной программы инфраструктурных кредитов, предназначенных для регионов, направились на первый объект. Им стал метрополитен в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

Общая сумма кредита, выделенного Нижегородской области, составила 8,37 миллиарда рублей. Из этой суммы 1 млрд уже в текущем году пойдет на продление метро.

«Нижегородская область получила первый миллиард рублей в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Средства будут направлены на строительство новых станций метро. О заключении контракта на продление метро заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину доложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин», — говорится на сайте кабмина.

На новогодние праздники власти Нижегородской области планируют привлечь до 250 тысяч туристов. В городе состоятся три ледовых шоу, а также праздничный парад на пешеходной улице Большой Покровской.