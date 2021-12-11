МИД России указал на двойные стандарты США по вопросам разведки в других странах

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты, которых придерживаются США в вопросах разведки за рубежом.

Недавно американский телеканал CNN сообщил о планах ЦРУ пересмотреть методы подготовки своих сотрудников, чтобы сфокусироваться на сборе данных о России и Китае. Речь идет о возвращении разведки к «тихой» деятельности. Захарова напомнила, что именно в этом Вашингтон подозревает Москву.

«Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», — задалась вопросом Захарова в Telegram.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о работе сотрудников ЦРУ в правительстве Советского Союза. По его словам, как минимум один американский разведчик работал в качестве советника в 1990-х годах.