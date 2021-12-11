Гололед привел к пятибалльным пробкам в центре Петербурга

Центр Петербурга оказался скован пятибалльными пробками на фоне гололеда и ледяного дождя, которые пришли в город вслед за потеплением.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», уровень транспортной загруженности на улицах Северной столицы равняется пяти баллам. Центральные улицы Петербурга практически встали. «Красными» являются пробки на Садовой улице, Дворцовом проезде,набережной канала Грибоедова, Лиговском проспекте, часть Кольцевой автомобильной дороги и прочие. Некоторые пробки имеют длину в несколько километров, сообщают «Невские новости».

Очевидцы происходящего жалуются на проблемы с пробками в соцсетям. В частности, затруднено движение по Московскому проспекту.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.