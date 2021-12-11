NBC: США подготовили военную помощь Украине на случай «вторжения» РФ, но передумали

Администрация США в последний момент передумала выделять Украине пакет военной помощи на $200 млн. По утверждению источников NBC News, документ несколько недель пролежал на столе президента Джозефа Байдена, однако так и не был одобрен, несмотря на недовольство Киева.

По информации телеканала, Вашингтон решил повременить с отправкой помощи, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной дипломатическим путем. Инициативу должны были обнародовать еще на прошлой неделе.

Что именно входит в новый пакет мер — не уточняется. Однако, по сведениям источников, Киев запрашивал у США системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Javelin, радиолокационные системы, а также медикаменты.

Global Look Press / US Army/via Globallookpress.com

Решение американских властей вызвало у Киева «небольшое разочарование» и недоумение. По словам собеседника NBC News, Украина попросила у США технику еще месяц назад и даже получила положительный ответ.

Тем не менее, администрация США сейчас рассматривает другие меры военной помощи украинской стороне, включая расширенный пакет. Его могут одобрить в случае агрессии со стороны России.

Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава государства на переговорах 7 декабря предупредил президента РФ Владимира Путина об усилении военной помощи Украине в случае «вторжения» Москвы на ее территорию. Стороны также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и расширение НАТО на восток.

В ноябре США по инициативе Байдена поставили на Украину 80 тонн боеприпасов — это уже четвертая поставка Вашингтона в рамках помощи по безопасности на $60 млн.