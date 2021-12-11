Продюсеру американского телеканала CNN предъявили обвинение в растлении маленьких девочек

Продюсера американского телешоу «CNN New Day» Джона Гриффина обвинили в домогательствах несовершеннолетних девочек. По версии следствия, мужчина убеждал родителей привозить своих детей, чтобы он учил их «сексуальной покорности», пишет Daily Mail.

Свою заинтересованность в обучении девочек «сексуальной покорности» продюсер объяснял тем, что «женщина — это женщина, несмотря ни на что», и они «должны сексуально подчиняться и уступать мужчинам».

К примеру, в июне прошлого года он перевел три тысячи долларов матери двоих девочек девяти и 13 лет на билеты до Бостона. Там медийщик встретил их и отвез к себе домой, где одну из сестер заставили вступить в половой акт. Также следствие полагает, что еще одними жертвами педофила были семилетние девочки.

Обвинения по трем пунктам Гриффину были предъявлены в минувшую пятницу. В CNN заявили, что до конца расследования продюсер не будет допущен к работе. В случае доказательства вины педофил может получить до десяти лет тюрьмы.