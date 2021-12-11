Полиция показала кадры допроса устроивших драку в подземном переходе в Москве

Правоохранители обнародовали видео допроса мужчин, которые втроем жестоко избили москвича в подземном переходе на Комсомольской площади. Один из задержанных заявил, что драка произошла «из-за провокации».

По предварительной информации, потерпевший мужчина заступился за девушку и ее избранника, за что был избит тремя уроженцами Кемеровской области. В настоящее время агрессоры находятся в отделе полиции для установления всех обстоятельств инцидента.

Стражи порядка по результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.