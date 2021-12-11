Польский политик Коваль назвал выигрышной позицию Путина на переговорах с Байденом

Президент России Владимир Путин достиг своих целей во время переговоров с коллегой из США Джо Байденом. Об этом заявил бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.

Политик считает, что Путин умеет распознавать слабые точки Байдена. Кроме того, российский лидер не упускает возможность воспользоваться преимуществом над коллегой. Политик сумел одной фразой описать итоги встречи.

«(Путин. – Прим. ред.) считает президентство Байдена слабым, и во многом он прав. Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия», — подчеркнул Коваль.

Экс-замглавы ведомства призвал не расценивать эту беседу, будто она сумеет решить судьбу миру. При этом российская сторона выглядела на саммите выигрышно.

Коваль добавил, что Москва после переговоров получила гарантии ослабления давления на газопровод «Северный поток — 2» со стороны Соединенных Штатов. Однако политик не уточнил, что именно его заставило сделать такой вывод.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о переговорах Владимира Путина и Джо Байдена. По словам представителя Кремля, вопросы, которые касаются «Северного потока — 2», не поднимались на онлайн-встрече глав государств.