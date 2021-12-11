Назарбаев связал распад СССР с недостатком политической воли у руководства страны

Одной из причин распада Советского Союза стал недостаток политической воли у руководства страны. Такое мнение выразил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По его словам, изменения в управлении государством необходимо было проводить в условиях дисциплины и порядка. Кроме того, социалистическая система изживала свои ресурсы, добавил бывший казахстанский лидер.

«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить», — сказал Назарбаев.

Еще одной из предпосылок развала страны он назвал объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года. Это стало сигналом для других республик, пояснил Назарбаев.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд о невозможности воссоздания СССР. Ни одно из объединений на постсоветском пространстве не является попыткой его реинкарнации, подчеркнул он.