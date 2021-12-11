Сбой в системе или месть за Тайвань. Литва вновь пожаловалась на блокировку грузов Китаем

С тех пор, как Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе и впала в немилость к Китаю, прошел почти месяц. Однако последствия того рокового решения прибалтийская республика пожинает по сей день.

Если на прошлой неделе литовские бизнесмены пожаловались на проблемы с доставкой товаров в Китай, то на этот раз столкнулись с трудностями импорта из Пекина, передает издание Delfi со ссылкой на местного предпринимателя.

Собеседник портала рассказал, что 10 декабря Китай отказался отправлять грузы в литовский порт Клайпеды, хотя именно через этот транзит он более 20 лет получал контейнеры с китайскими товарами для успешного ведения автомобильного бизнеса.

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«Мы как раз оплатили депозит — 10 000 долларов за один контейнер. За второй планировали перевести деньги позже. Но тут поступила информация: "После проверки, проведенной с логистической компанией, мы не можем завершить заполнение таможенной декларации. Мы не можем сейчас выслать товары в Литву, проинформируем, когда ситуация улучшится"», — поделился бизнесмен.

Чем объясняется подобный отказ — системным сбоем или специальной установкой китайских властей — предприниматель не знает. Однако он обратил внимание, что поставщик даже не предложил альтернативных вариантов.

Впрочем, спустя какое-то время литовские логистические компании, которые точно так же возили грузы из Китая через Клайпеду, посоветовали бизнесмену получить товары через порт в Латвии. Если дело затянется, то собеседнику Delfi придется переводить компанию в соседнюю прибалтийскую республику.

«Но я опасаюсь заторов в Рижском порту. Неясно, что будет, если вся Литва через Ригу поедет», — посетовал он.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Как отметил глава Литовско-китайской торговой ассоциации Рокас Радвилавичюс, это далеко не единичный случай. Действительно, китайские банки стали все реже финансировать литовские компании и переводить деньги на их счет.

«Тогда литовцы указывают другие счета, если они есть. Или указывают счета юридических контор, которые работают по договору. Мы наблюдаем это с 1 декабря, время от времени такое случается. Литва то есть в таможенной системе, то ее там нет. Или есть, но литовские товары задекларировать в Китае не удается», — отметил Радвилавичюс.

Ранее Китай временно исключил Литву из своих таможенных систем, из-за чего многие бизнесмены столкнулись с трудностями в доставке товаров в Пекин. По мнению руководителя Литовской конфедерации промышленников Видмантаса Янулявичюса, решить проблему удалось благодаря вмешательству Еврокомиссии.

Конфликт между Литвой и Китаем произошел после того, как прибалтийская республика решила открыть официальное представительство Тайваня в Вильнюсе. В качестве ответной меры МИД КНР выразил Литве протест, а затем понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. Китай считает Тайвань своей провинцией.