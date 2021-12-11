СК просит ужесточить меру пресечения актеру по делу о смертельном избиении экс-замминистра

Следователи направили в Дорогомиловский суд Москвы ходатайство об аресте актера Глеба Нейжмак-Иорданского, который подозревается в избиении до смерти бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко.

В настоящее время фигурант дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Рассмотрение ходатайства следствия состоится 13 декабря.

Напомним, Нейжмак-Иорданский возле подъезда жилого дома в Москве набросился с кулаками на 69-летнего Леонида Торопко, который являлся бывшим замминистра энергетики. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако после трех недель лечения он скончался от кровоизлияния в мозг.

Стражи порядка вышли на подозреваемого по камерам наружного наблюдения. В ходе допроса 30-летний актер сознался в преступлении.