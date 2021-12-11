ДТП на обледенелой дороге полностью перекрыло движение машин на улице Фаворского в Петербурге

Чрезвычайная ситуация произошла сегодня на скользких от гололеда дорогах в Калининском районе Петербурга. Движение транспорта по улице Фаворского оказалось полностью перекрыто из-за аварии, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, участниками дорожного инцидента стали две иномарки. В результате происшествия все полосы проезжей части оказались перекрыты. Автомобилисты вынуждены объезжать парализованный участок через дворы, а кому-то и вовсе приходится заезжать на огромные сугробы, чтобы миновать место ДТП.

В субботу утром в Петербург пришел ледяной дождь и потепление до -4 градусов. Синоптики заранее сообщали горожанам о грядущих климатических изменениях, однако власти Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым вновь проигнорировали предупреждения.