Деньги от США на укрепление границ Украины будут «распилены». Такое мнение выразил депутат Госдумы России Дмитрий Белик.

Пресс-служба МВД Украины недавно сообщила, что пограничники приступили к проекту по усилению границ. Инициатива предусматривает финансирование со стороны Вашингтона в размере 20 млн долларов.

«Двадцать миллионов долларов от США уже с нетерпением ждут "стеностроители" на Украине. Каждый цент из транша уже готов к распилу, а пускать пыль в глаза зарубежным "инвесторам" официальный Киев умеет просто великолепно», — прокомментировал новость Белик.

Депутат добавил, что американская сторона также не особо желает оказывать помощь Киеву. Подобные меры предназначены для того, чтобы вызвать реакцию у международного сообщества.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о постоянных попытках НАТО подмять под себя Украину. По его словам, для Москвы это является красной линией.