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Депутат Госдумы Белик предрек «распил» денег США на укрепление границ Украины

Политика
Депутат Госдумы Белик предрек «распил» денег США на укрепление границ Украины

Деньги от США на укрепление границ Украины будут «распилены». Такое мнение выразил депутат Госдумы России Дмитрий Белик.

Пресс-служба МВД Украины недавно сообщила, что пограничники приступили к проекту по усилению границ. Инициатива предусматривает финансирование со стороны Вашингтона в размере 20 млн долларов.

«Двадцать миллионов долларов от США уже с нетерпением ждут "стеностроители" на Украине. Каждый цент из транша уже готов к распилу, а пускать пыль в глаза зарубежным "инвесторам" официальный Киев умеет просто великолепно», — прокомментировал новость Белик.

Депутат добавил, что американская сторона также не особо желает оказывать помощь Киеву. Подобные меры предназначены для того, чтобы вызвать реакцию у международного сообщества.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о постоянных попытках НАТО подмять под себя Украину. По его словам, для Москвы это является красной линией.

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