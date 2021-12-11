Варшава раскритиковала Францию из-за недостаточно жесткой политики в отношении России

Париж проводит недостаточно жесткий внешнеполитический курс в отношении Москвы, что является поводом для беспокойства.

Такое мнение было выражено специалистами польского института международных отношений в бюллетене, посвященном взаимоотношениями Франции и России. По мнению экспертов, нежелание Парижа проводить более жесткую политику по линии Москвы вызывает обеспокоенность.

«Французские власти избегают более решительной политики в отношении России, опасаясь реакции со стороны пророссийской оппозиции, ослабления позиции Франции по отношению к США и растущей роли НАТО», — говорится в документе.

Президент страны Эммануэль Макрон предпочитает разрешать возникающие разногласия посредством прямого диалога с российским коллегой Владимиром Путиным, отметили сотрудники института. Большинство представителей французской оппозиции поддерживает главу страны в этом вопросе, отмечается в бюллетене.

Недавно Макрон анонсировал переговоры с Путиным. По словам главы Франции, беседа состоится в формате видеоконференции на следующей неделе.