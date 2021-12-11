Журналист Хелмер указал на несостыковки в словах голландского судьи по делу MH17

Судья по делу о крушении рейса MH17 «прокололся» во время представления официальной позиции России по допросу свидетеля. К такому выводу пришел австралийский журналист из Dances with Bears (DWB) Джон Хелмер.

В начале ноября судья Хендрик Стинхейс заявил о переносе заседаний по делу о крушении самолета в Донбассе в 2014 году в связи с невозможностью провести допрос командующего 53-й зенитной ракетной бригадой армии России Сергея Мучкаева. До этого Москва направила ответ на запрос Нидерландов, в котором указала на невозможность проведения допроса действующего офицера, передает «ПолитРоссия».

Стинхейс несколько дней назад решил рассказать об этой ситуации. По его словам, отказ российской стороны опирался на положение Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Однако он не зачитал выдержки из письма, а просто сослался на информацию, которая была передана от тайного судьи, получившего российское сообщение на прошлой неделе.

«По словам Стинхейса, ему сообщили следующее. Министерство юстиции России, сославшись на Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам, отклонило эту просьбу, так как считает, что выполнение запроса может нанести ущерб интересам страны», — сообщил Джон Хелмер.

onderzoeksraad.nl / Пресс-служба Совета безопасности Нидерландов

Журналист обратил внимание, что уже после этого в словах судьи начали появляться несостыковки. Стинхейс позже отметил, что в письме Москвы говорилось о невозможности проведения допроса, поскольку вопросы следствия могли коснуться секретной информации. Хелмер уверен, что голландский судья не совсем точно передал содержание российского ответа.

«Но было ли это? То есть, цитировал ли Стинхейс точные слова российского письма и цитировал ли он их полностью?» — отметил аналитик.

Стоит отметить, что упомянутая выше Конвенция содержит в себе сразу несколько положений, дающих России юридическое право на отказ. Однако судья из Нидерландов не стал упоминать эту ключевую деталь.

Как стало известно ранее, нидерландский суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 данные «Алмаз-Антея». Также в материалах теперь присутствуют данные о возможном месте запуска ракеты, которая могла сбить самолет.