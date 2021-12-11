Фигуристка Медведева призналась, что больше не переживает из-за поражения на Олимпиаде

Двукратная серебряная чемпионка Олимпиады 2018 года Евгения Медведева заявила, что оставила позади все переживания по поводу предыдущих Игр.

Пекинская Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Знаменитая чемпионка тоже примет участие в главном спортивном соревновании, но уже не в качестве спортсменки. Фигуристка призналась, что теперь у нее «абсолютно другая жизнь», пишет «Матч ТВ».

«У меня теперь нет никаких особенных чувств. Потому что у меня сейчас абсолютно другая жизнь. Никаких вьетнамских флешбэков у меня нет», — прокомментировала эмоции от поражения спортсменка.

По словам Медведевой, она появится в Пекине в качестве представителя делегации. Несмотря на это, спортсменка все равно переживает. Обстановка обещает быть напряженной и нервной. Не только из-за того, что большинство спортсменов принимают участие в этом соревновании один раз в жизни, но и из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.