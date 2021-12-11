Общественник Зотов оценил идею обязать пассажиров поездов уступать соседям место за столом

Закрепление нормы, обязывающей пассажиров нижних полок российских поездов уступать место у стола, может привести к конфликтам, считает председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Комментируя идею Минтранса России о пользовании столиками в купе поездов по графику, он счел, что подобные вопросы не нуждаются в законодательном регулировании. Пассажиры смогут решить подобные вопросы самостоятельно.

«Но закрепление этих норм в законе — 30 минут — даст возможность необоснованному требованию со стороны пассажира верхней полки, чей билет значительно дешевле, требовать данное время», — приводит слова Зотова телеканал «360».

Также может возникнуть ситуация, при которой пассажир с более ранней остановкой будет требовать полчаса для использования стола. Введение подобных норм может привести к большему количеству конфликтов, убежден общественник.