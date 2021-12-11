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Общественник Зотов оценил идею обязать пассажиров поездов уступать соседям место за столом

Общество
Общественник Зотов оценил идею обязать пассажиров поездов уступать соседям место за столом

Закрепление нормы, обязывающей пассажиров нижних полок российских поездов уступать место у стола, может привести к конфликтам, считает председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Комментируя идею Минтранса России о пользовании столиками в купе поездов по графику, он счел, что подобные вопросы не нуждаются в законодательном регулировании. Пассажиры смогут решить подобные вопросы самостоятельно.

«Но закрепление этих норм в законе — 30 минут — даст возможность необоснованному требованию со стороны пассажира верхней полки, чей билет значительно дешевле, требовать данное время», — приводит слова Зотова телеканал «360».

Также может возникнуть ситуация, при которой пассажир с более ранней остановкой будет требовать полчаса для использования стола. Введение подобных норм может привести к большему количеству конфликтов, убежден общественник.

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