Захарова высмеяла слова Зеленского о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление президента Украины Владимира Зеленского о «шлагбауме», который мешает стране вступить в НАТО.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что Украина по-прежнему пытается добиться членства в НАТО, однако сделать это не получается.

«Мы идем в НАТО. Продолжаем движение, но перед нами шлагбаум. Что нам делать? Обойти шлагбаум? Но мы все равно прилагаем усилия, чтобы войти в НАТО», — подчеркнул он.

В ответ Захарова сыронизировала в Telegram-канале:

«Ползком?»

president.gov.ua / Офіс Президента України

Украинский лидер добавил, что НАТО для Киева «крепче, чем любой военный блок», однако членство государства в Альянсе зависит от выбора граждан. Зеленский напомнил, что об этом же говорил президент США Джозеф Байден во время их переговоров 9 декабря.

«К сожалению, он [Байден] не добавил, что решают не граждане Украины, а именно те страны [члены НАТО]», — посетовал Зеленский.

Телефонный разговор Байдена и Зеленского длился примерно полтора часа. По словам главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, в ходе беседы хозяин Белого дома изъявил «непоколебимое» желание разрешить конфликт в Донбассе миром и поддержал «нормандский» и «минский» форматы переговорного процесса. Также он выразил готовность предоставить Киеву помощь для «отпора внешней агрессии».

Также лидеры обсудили онлайн-саммит Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, который прошел 7 декабря за закрытыми дверями. Во время видеоконференции Путин заявил, что НАТО предпринимает «опасные попытки» освоения территории Украины, и в очередной раз высказал заинтересованность в получении «надежных гарантий», исключающих расширение Альянса на восток.