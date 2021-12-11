Президент Туркмении Бердымухамедов назвал Россию и КНР стратегическими союзниками

Туркмения расценивает Россию и Китай в качестве стратегических союзников. Об этом заявил туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов во время расширенного заседания правительства страны перед Днем нейтралитета.

По словам главы государства, укрепление дружественных, добрососедских и братских отношений с государствами Каспийского региона и Центральной Азии является приоритетным направлением для республики.

«Туркменистан также полностью следует курсу укрепления стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой и с Российской Федерацией», — отметил Бердымухамедов.

Как стало известно ранее, туркменский лидер назвал президента России Владимира Путина человеком с простым характером и открытой душой.