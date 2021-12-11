МВД: количество отравлений подростков наркотиками за год выросло на 60%

В России число случаев отравлений подростков наркотическими веществами выросло на 60% за период пандемии коронавируса. Такое заявление сделал замглавы Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Вячеслав Батурин на Всероссийском патриотическом форуме.

По его словам, общее количество отравлений наркотическими веществами составляет около семи тысяч в год. Батурин отметил, что данная цифра «достаточно большая», поэтому главной задачей является сокращение числа подобных инцидентов.

Он также обратил внимание на текущее состояние международной системы контроля за наркотиками. По его мнению, она находится в плачевном состоянии, поскольку ряд влиятельных структур хотят извлечь из торговли запрещенными веществами большую прибыль. Именно поэтому навязывание прозападной модели мысли (лечить наркотиками тех, кто от них зависим, или открывать кофешопы) является недопустимым и разрушительным.