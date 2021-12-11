Тема России стала главенствующей на встрече министров иностранных дел G7 в Ливерпуле

Глава МИД Британии Лиз Трасс и ее немецкая коллега Анналена Бербок обсудили Россию в рамках саммита министров иностранных дел G7. Эта тема стала главенствующей на встрече дипломатов в Ливерпуле.

Особое внимание Трасс и Бербок уделили ситуации на российско-украинской границе. Об этом глава МИД Британии рассказала в Twitter.

«Мы говорили о нашем едином фронте перед лицом российской агрессии на Украине, о передаче эстафеты в G7 и тесном сотрудничестве в период председательства ФРГ в Группе семи, а также о содействии свободе и демократии», — говорится на странице министра.

Ранее Трасс пообещала затронуть тему тесного сотрудничества стран G7 на фоне ситуации на Украине. Дипломат считает необходимым оказать поддержку странам, которые отстаивают принципы свободы по всему миру.