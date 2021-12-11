Песков: заявления об «агрессии России» используются как предлог для размещения техники НАТО

Американское вооружение приближается к территории России. Однако на мировой арене распространяются заявления об «агрессии РФ», рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам ANT1.

По мнению Пескова, слова об «агрессии России» используют как предлог для размещения военной техники вблизи границ РФ. Кроме того, представитель Кремля ответил на вопрос об «ударе» Москвы по Киеву. Песков озвучил твердое «нет» и добавил, что передислокация войск по своей территории является правом государства.

«Мы видим и турецкие дроны. Они совершают нападения на проблемные районы внутри Украины», — отметил Песков.

Собеседник СМИ поделился, что Москва считает это проблемой. Ведь это подталкивает Киев к выбору силового метода решения ситуации внутри Украины. В таком случае для Европы произойдет еще одна катастрофа, подытожил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил референдум по вопросу Донбасса. Кроме того, он не исключил контакты на высшем уровне с Россией по этой же ситуации.