Жители Петербурга пытаются привлечь внимание коммунальных служб к смертельно опасным сосулькам

Петербуржцы из года в год остаются недовольны работой коммунальных служб. Беспокойство вызывают не только огромные кучи снега на обочинах дорог, но и смертельно опасные сосульки.

Неравнодушные граждане решили привлечь внимание коммунальных служб и администрации Петербурга к проблеме недобросовестной очистки города. Так, петербуржцы гневно высказались в социальных сетях.

«Мне в понедельник на работу идти страшно, там оттепель обещают, опять придется по проезжей части идти, я жить хочу, мать вашу! Где этот поганый недомэр?! Пора подавать в отставку!», — указала на бездействие губернатора Александра Беглова жительница Северной столицы.

Пользователи Сети отметили, что Санкт-Петербург уже не первый год страдает от снежного коллапса. Из-за бездействия Смольного автомобилисты стоят в 10-бальных пробках, а пешеходы получают все новые и новые травмы. Один из подписчиков городского паблика во «ВКонтакте» обратил внимание на гигантские сосульки, которые потенциально могут угрожать жизни и здоровью петербуржцев.

«Сколько смертельных случаев от сосулек, и каждый раз одно и то же! Если кому-то прилетит снова, мы вам показали и предупредили!», — прокомментировал происходящее в городе пользователь Сети.

Петербург до сих пор не может справиться с последствиями циклона «Бенедикт». Горожане отмечают игнорирование просьб об уборке города со стороны администрации губернатора Александра Беглова. Несмотря на гневные комментарии, снежные завалы и сосульки близ домов никак не ликвидируются.