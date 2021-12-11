Путин напомнил о судебном процессе из-за работы сотрудника ЦРУ в правительстве СССР

Сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США работал в правительстве Советского Союза в начале 1990-х годов. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история».

По словам главы государства, как минимум один представитель американской разведки трудился в качестве советника в российском правительстве. Он не имел права заниматься предпринимательством, уточнил Путин.

«В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», — сказал президент РФ.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел во время работы в России. В период с 2005 по 2008 годы он занимал должность американского посла в Москве.