«Время уступок кончилось». В Польше испугались господства РФ на газовом рынке в Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул России ультиматум по поводу ее дальнейших взаимоотношений с европейскими странами. По мнению политика, Москва «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу».

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы. Европа не хочет конфликта с Россией, но она не может позволить, чтобы ей угрожали или шантажировали в энергетическом секторе. <…> Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — заявил он в интервью газете la Repubblica.

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, политолог-международник Кирилл Коктыш назвал заявление польского премьер-министра «безрассудным». По его словам, подобные призывы отражают лишь личные устремления и желания Моравецкого.

Global Look Press / Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

«Польская мечта — получать деньги от Брюсселя и учить Брюссель жить на брюссельские же деньги. Чтобы вам давали деньги только за то, что вы такой умный, такой лучший, а вы бы всех учили жить и объясняли, как лучше делать», — возмутился собеседник «ПС».

Впрочем, Коктыш выразил уверенность, что ультиматум Моравецкого по отношению к России останется лишь на словах, поскольку таковы традиции польского парламента.

«Парламент Польши за 100 лет существования первой Речи Посполитой не принял вообще ни одного решения. То есть каждый раз находился кто-то, кто брал и выдвигал либерум вето (принцип позволял любому депутату сейма прекратить обсуждение вопроса или работу сейма в целом — Прим. ред.). То есть в этом плане заявление Моравецкого логично и вполне в духе польской традиции», — резюмировал политолог.

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Также польский премьер призвал страны ЕС не проявлять слабость в отношении «Северного потока — 2», который, по его словам, «должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

«Есть как минимум две причины, по которым этот проект представляет опасность для нас. Прежде всего он делает континент еще более зависимым от одного поставщика. Во-вторых, он лишает транзитные страны возможности защититься от соблазнов их восточного соседа», — убежден Моравецкий.

Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не использует газ как политическое оружие. По его словам, «Северный поток — 2» экономически целесообразен, а разговоры о каких-либо политических рисках — это «дурная пропаганда».

«Это полная чушь, бред, политически немотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований», — подчеркнул он на форуме «Российская энергетическая неделя».

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал, что Москва никогда не использует свою мощь в определенных сферах, чтобы «выламывать руки потенциальным конкурентам». Он напомнил, что нефть и газ подчиняются конкретным формулам, которые закреплены международными законами торговли.

«Конкуренция должна развиваться в своем жанре, без давления в ней политических факторов», — заявил Песков.

Примечательно, что 8 декабря глава польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский призвал «Газпром» нарастить поставки газа на фоне «рекордно низкого уровня» заполняемости хранилищ Западной Европы. Тогда цена за тысячу кубометров газа в Европе впервые с октября этого года преодолела отметку в $1200.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой», — пожаловался Вацлавский.

При этом новый министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва выразила мнение, что «Газпром» не спешит увеличивать поставки в Европу из-за задержек в процессе сертификации «СП-2».

Впрочем, Путин обратил внимание, что Россия «даже в самые сложные периоды холодной войны» поставляла газ в Европу на постоянной основе и полностью исполняла свои контрактные обязательства. Так, по сообщению «Газпрома», 6 декабря европейские страны отобрали из своих подземных газовых хранилищ почти 25% топлива, закачанного в этом году.

Срок «Ямальского контракта» между польской PGNiG и «Газпромом» истекает в 2022 году. Варшава заявляла, что продлевать соглашение с российской компанией не планирует и рассчитывает на поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe.