Байден: лидеры других стран желают поменяться местами с президентом США

Лидеры всех государств готовы поменяться местами с президентом США. Такое мнение выразил американский лидер Джо Байден.

Политик дал интервью ведущему Джимми Фэллону в ходе его вечернего шоу. Байден отметил, что оптимистично смотрит на Соединенные Штаты.

«Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», — сказал политик.

Байден добавил, что у США «лучше развиты наука и технологии», чем у какой-либо другой страны. Кроме того, по его словам, Вашингтон обладает значительными возможностями.

Ранее Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны выступили за укрепление тесных связей Вашингтона и Берлина.