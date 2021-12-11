Режиссер Сокуров ответил на критику Кадырова в свой адрес после разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин может говорить открыто на любые темы. Такое заявление сделал режиссер Александр Сокуров, отвечая на критику главы Чечни Рамзана Кадырова.

В рамках Совета по правам человека с российским лидером можно обсуждать открыто любые темы, касающиеся жизни в стране, отметил режиссер. По его словам, это является уместным.

Об этом Сокуров сказал, комментируя слова Кадырова, который призвал дать правовую оценку высказываниям режиссера о республиках Северного Кавказа.

Как стало известно ранее, Сокуров на встрече Путина с СПЧ предложил не удерживать в составе РФ те республики, которые якобы стали националистическими. Президент выразил несогласие с такой точкой зрения.