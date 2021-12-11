Аналитик Сулейман Сейфи Огун предрек провал антироссийского плана США в Черном море

США не смогут втянуть Россию в войну с Украиной, поскольку у Москвы есть более эффективные способы давления на Киев. Такое мнение выразил турецкий аналитик Сулейман Сейфи Огун.

Эксперт предположил, что при помощи провокационной политики в Черноморском регионе Вашингтон пытался развязать кровопролитную войну между РФ и Украиной. Американцам удалось довести ситуацию до критической точки, признал он. Однако хитрому плану Соединенных Штатов не суждено сбыться, добавил аналитик.

В настоящий момент мяч находится на стороне президента России Владимира Путина, и он не поведется на уловку американцев, констатировал политолог. По его словам, попытки США столкнуть лбами Москву и Киев обречены на провал.

«Если бы вдруг Москва решила начать войну против Киева, это сыграло бы на руку Вашингтона. Российский президент не клюнет на эту уловку», — объяснил Сулейман Сейфи Огун.

РФ может наказать Украину другими способами, не ограничиваясь военной конфронтацией. К примеру, Москва может полностью заблокировать поставки газа, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Путин и его американский коллега Джо Байден провели двухчасовые переговоры по видеосвязи. Главы государств обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили вопросы кибербезопасности и двусторонние отношения.