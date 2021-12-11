Псаки подтвердила готовность США к дипломатическому взаимодействию с Россией и Украиной

США стремятся наладить дипломатическое взаимодействие в вопросе России и Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга один из журналистов поинтересовался: после переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена можно ли говорить, что «мяч теперь на стороне» Москвы? Сотрудник СМИ задал этот вопрос в контексте заявлений Запада о якобы сосредоточенных российских войсках на границе с Украиной.

«Нашей целью по-прежнему остаются дипломатические дискуссии, — ответила Псаки. — Они могут проходить в различных форматах. Есть десятилетия прецедентов, существует множество форматов, в рамках которых они могут продолжаться».

По ее словам, Белый дом не собирается обсуждать «Украину без Украины» и «НАТО без НАТО». Для подобных диалогов нужны все игроки, вовлеченные в процесс.