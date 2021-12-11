Вассерман связал поздний диалог президентов США и Украины с испорченной репутацией Зеленского

Президент США Джо Байден не торопился звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после российско-американского саммита из-за провокаций коллеги. Об этом заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Российский лидер Владимир Путин и Байден провели переговоры 7 декабря в формате видеоконференции. Одной из обсуждаемых тем была Украина. Однако американский лидер позвонил Зеленскому только 9 декабря. Позже представительница вашингтонской администрации связала поздний звонок Байдена с плотным графиком.

Вассерман считает, что у президента США действительно было много дел. При этом беседа с Зеленским была не на первом месте.

«У лидера США хватает других важных дел. Я уверен, что в ходе диалога Байден и Путин обсуждали не только Украину. Соответственно, думаю, что американский президент для начала разобрался в других делах, которые обсуждались, а уже потом позвонил в Киев», — отметил Вассерман.

Публицист добавил, что на это также повлияло поведение Зеленского. По словам эксперта, украинский лидер зарекомендовал себя в качестве человека, который лишь способен на мелкие провокации.

«Зеленский сделал все, чтобы испортить свою репутацию и доказать, что он способен только устраивать различные пакости, опирающиеся на старинную польскую фальшивку "Украина — не Россия". Байден исходил из того, что Зеленский не выйдет за пределы порученных ему провокаций и не устроит что-то действительно опасное», — объяснил эксперт, раскрывай истинные причины позднего звонка.

Ранее Анатолий Вассерман заявил, что власть в США захватила тотальная секта либералов. По его словам, руководство страны разваливают всю мощь государства.